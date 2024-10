Milan, Adani: “Fonseca ha due co***oni grossi come due meloni”

Milan-Udinese 1-0 , i rossoneri giocano una grande mezz'ora di primo tempo, creando tanto e mettendo in difficoltà continua gli avversari. Al 29' il rosso di Reijnders cambia la gara, con il Diavolo che difende con le unghie e con i denti la vittoria. Tante le reazioni alla prestazione del Milan e all'arbitraggio di Chiffi . Lele Adani , noto opinionista ed ex giocatore, ha difeso il lavoro di Paulo Fonseca : grandi parole spese per l'allenatore del Milan tramite una storia su Instagram. Ecco quanto detto da Adani.

Milan, Adani: "Fonseca? Se tu hai lo spogliatoio contro non ottieni questo"

"Facciamo un po' d'ordine: fuori Leao, Tomori, Abraham, Loftus-Cheek per scelta tecnica; Theo Hernandez per squalifica. Mezz'ora di grandissimo calcio, un'ora di grandissimo sacrificio totale da parte di tutta la squadra singolarmente e collettivamente. Senza però rinunciare mai a cercare il secondo gol, che in un paio di occasioni avrebbe anche meritato. Se tu hai lo spogliatoio contro non ottieni quelle performances dai tuoi calciatori, singole che collettive. Quindi Fonseca non solo è un grande allenatore, ma è anche un grande uomo con due co***oni grossi come due meloni".