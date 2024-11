Milan, Cassano: "Leao deve avere il coraggio di chiedere la cessione. Fonseca non seguito"

"Io ho grande stima di Fonseca, è un allenatore che mi piace tanto. Io ho l'impressione che tanti giocatori non lo seguano più. Lascia stare Theo-Leao. Secondo me ci sono due-tre fazioni: quattro che lo seguono, quattro che non lo seguono e gli altri neutri. Questo mi fa sentire puzza di bruciato. Lui per fare la squadra che vuole ha bisogno di 22 giocatori che gli vanno dietro. Spero che possa durare tanto, ma ho la vaga impressione che si farà una scelta, o si cambia rotta o la vedo molto complicata. Leao? Io l'avrei già dato via. Io gli avrei chiesto cosa pensa di essere. Deve dimostrare di essere un campione, altrimenti se ne può andare fuori dai co***oni. I leader dello spogliatoio gli dovrebbero parlare e chiederli o di mettersi di parte o ti tirare fuori i co***oni. E' il solito giochino, non ci sono alternative. Deve andare in conferenza è chiedere di andare via".