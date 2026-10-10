Milan, Cannavaro chiaro: "È ancora in una via di mezzo. Ecco chi è davanti a tutti"

Il Milan è pronto a tornare in campo contro il Sassuolo: domani alle 18 una sfida importante per trovare continuità dopo la bella vittoria contro il Lecce. L'ex difensore della Juventus Fabio Cannavaro è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' in merito alla ripresa della Serie A 2026-27. Spazio anche al Milan che è una squadra che incuriosisce l'ex Pallone d'Oro: "Il Milan, che mi sembra stia ancora in una via di mezzo. Però poi vedi Modric e Rabiot, per fare due nomi non a caso, e ti accorgi che siamo davanti al talento".

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La griglia Scudetto di Cannavaro e il giudizio sugli arbitri

La corazzata in vetta: "L’Inter sta davanti a tutte. È una corazzata. Quando Chivu fa i cambi dici: wow, ma questo può giocare titolare ovunque e invece si alza dalla panchina. Ha vinto e non è sazia. Ha riempito l’organico ulteriormente. Per me sta davanti".

"L’Inter sta davanti a tutte. È una corazzata. Quando Chivu fa i cambi dici: wow, ma questo può giocare titolare ovunque e invece si alza dalla panchina. Ha vinto e non è sazia. Ha riempito l’organico ulteriormente. Per me sta davanti". Le dirette inseguitrici: Per l'ex difensore subito dietro ci sono Roma e Como.

Per l'ex difensore subito dietro ci sono Roma e Como. Il nuovo corso arbitrale: Cannavaro ha espresso anche il suo parere positivo: "Le partite durano di più, si perde meno tempo, sembra si respiri un’aria nuova. Mi sembra che aiuti il calcio. Si stanno portando avanti i mutamenti del Mondiale, che hanno tracciato un solco. Evidentemente se ne sentiva la necessità".

Il momento del Milan: il confronto tra Amorim e il passato rossonero

I precedenti passaggi in panchina: ricordiamo che il duo Fonseca-Conceicao aveva portato il Diavolo fuori dalle coppe europee e che Allegri ha fallito clamorosamente l'assalto al quarto posto.

ricordiamo che il duo Fonseca-Conceicao aveva portato il Diavolo fuori dalle coppe europee e che Allegri ha fallito clamorosamente l'assalto al quarto posto. La nuova filosofia tattica: Amorim gioca un calcio molto più offensivo e deve ancora trovare la quadra: sicuramente la rosa ha tanta qualità, ma Inter, Como e Roma hanno un progetto che va avanti da più tempo.

Il Diavolo però non è tra le favorite per lo Scudetto per Cannavaro:Il parere di Cannavaro è molto condivisibile specialmente sul Milan: i rossoneri sono ancora all'inizio di un nuovo progetto, hanno cambiato molto e arrivano da due stagioni fallimentari a livello di risultati.