Su Alessandro Bastoni: "Noi italiani mettiamo sempre in risalto gli stranieri, lui è un campione nel suo ruolo, ha un piede che neanche i centrocampisti, fisico e corsa, è un top a livello mondiale. Con l’Inter può vincere la Champions".

Su Simone Inzaghi: "Lui e Pippo miei figliocci, il record di vittorie in champions è una bella gratificazione, ha superato gente come Mourinho ed Herrera. Il gesto del triplete? E’ consapevole che ha una squadra che lo segue, è convinto di poter andare in fondo a tutto e lo sono anch’io".

Su Mattia Colpani: "Poteva fare di più ma ha dovuto giocare le ultime partite con l’antidolorifico per delle microfratture, non voglio trovare scuse ma non è stato semplice. Adesso sta recuperando e sono sicuro che nel finale di campionato mostrerà le qualità che ha".

Su Giacomo Raspadori e il rapporto con Antonio Conte: "Conte lo conosco benissimo, non si discute, Raspadori all'inizio giocava poco perché il modulo lo penalizzava, ora il nuovo modulo è perfetto per lui e sta facendo grandi prestazioni, Jack è un altro top educato sorridente e sempre disponibile quando Conte lo chiama in causa".