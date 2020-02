Milan-Juventus, Castillejo: “Meritavamo di vincere: fatta una grande partita”

NEWS MILAN – Samu Castillejo, esterno offensivo rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ al termine del match Milan-Juventus, semifinale di andata di Coppa Italia. Queste le dichiarazioni di Castillejo:

Sulla partita del Milan: “Dopo il derby, era difficile giocare. La Juve è molto forte, ma abbiamo fatto una grande partita”.

Sul risultato finale: “Meritavamo la vittoria. All’inizio dell’anno avevano detto che quando i difensori saltano girati e la palla colpisce il braccio non è rigore. Quindi non so perché lo ha fischiato. Noi abbiamo dato tutto, ora pensiamo al Torino”.

Sulla sua ammonizione: “Quando ha fischiato quel fallo che non c’era mi sono arrabbiato molto e ho avuto quella reazione. Non era fallo”.

Sul ritorno a Torino: “Siamo una grande squadra, lo abbiamo dimostrato anche nel derby. Peccato per il pari finale, l’1-0 era buono. Ora pensiamo al campionato, poi ci prepareremo al meglio per il ritorno”.

Per le dichiarazioni, invece, rilasciate dal tecnico rossonero, Stefano Pioli, al fischio finale della partita di ‘San Siro‘, continua a leggere >>>

