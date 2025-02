Milan, Jacobelli: “Leao piace a tanti club. Futuro? Dipende da lui perché …”

Il giornalista Xavier Jacobelli ha rilasciato alcune dichiarazioni negli studi di 'Sky Sport', soffermandosi in modo particolare su Bologna-Milan e su Rafael Leao, attaccante rossonero. A suo dire il portoghese sa perfettamente di non aver reso secondo le aspettative e sa che il suo futuro dipende da lui. Non solo, perché rivela come tanti club siano interessati al classe 1999, ammettendo come comunque il Diavolo abbia fatto un investimento oneroso su di lui. Infine spiega come un pareggio odierno non serva a nessuno. Ecco, dunque, le sue parole.