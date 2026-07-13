Il Presidente rossonero sulla crescita economica del club: "Oggi i ricavi commerciali valgono il 43%". Finiti i tempi di Silvio Berlusconi o Massimo Moratti
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In un momento di profonda rivoluzione tecnica sul campo con l'arrivo di Rúben Amorim, il Milan continua a consolidare le proprie fondamenta anche a livello aziendale. A fare il punto sulla salute economica e sulle strategie future del club rossonero è stato il Presidente Paolo Scaroni, intervistato in esclusiva da Affari&Finanza, il celebre inserto settimanale del quotidiano La Repubblica. Il numero uno del club ha tracciato una linea netta tra competitività sportiva e stabilità finanziaria, partendo dal pilastro fondamentale della Champions League.
L'Importanza della Champions League: quanto vale per le casse del MilanDisputare la massima competizione europea non è più soltanto una questione di blasone e prestigio sportivo, ma il motore trainante dell'intero bilancio societario. Scaroni ha spiegato con estrema chiarezza l'impatto economico della coppa dalle grandi orecchie:
- Introiti garantiti: la partecipazione alla Champions League assicura ricavi aggiuntivi stimati tra i 70 e i 130 milioni di euro.
- Peso sul bilancio: questa cifra da sola arriva a valere circa un quarto del fatturato complessivo del club.
"Gestire un club è come scalare due montagne contemporaneamente: quella dei risultati sportivi e quella dei risultati finanziari", ha ammonito saggiamente il Presidente rossonero. "Se perdi il passo su una, lo perdi inevitabilmente anche sull’altra".
Boom dei ricavi commerciali: il Milan stacca Inter e JuventusOltre ai diritti televisivi e ai premi UEFA, il bilancio del Milan respira grazie a voci fondamentali come le sponsorizzazioni, la vendita delle licenze, la biglietteria e il match-day. Sotto la gestione RedBird, il club ha fatto registrare una crescita esponenziale nel settore commerciale, raggiungendo quota 152 milioni di euro e conquistando la leadership assoluta in Italia.
Un primato che Scaroni ha voluto sottolineare mettendo a confronto i dati con le storiche rivali della Serie A:
|Club
|Ricavi commerciali (Milioni di €)
|Gap rispetto al Milan
|Milan
|152 milioni
|-
|Inter
|142 milioni
|+10 milioni per il Milan
|Juventus
|115 milioni
|+37 milioni per il Milan
Questo sorpasso certifica il cambiamento d'epoca nel calcio moderno. "A livello europeo, il settore commerciale pesa ormai per il 43% sui ricavi delle società", ha analizzato Scaroni. "Un modello profondamente cambiato rispetto all’epoca delle grandi proprietà personali. Non siamo più nel mondo di Silvio Berlusconi e Massimo Moratti. Oggi certi aumenti di capitale sarebbero totalmente impossibili".
Il nuovo stadio di San Siro: un progetto d'élite firmato RedBirdLa chiave di volta per completare definitivamente il definitivo salto di qualità internazionale resta la questione infrastrutturale. Milan e Inter sono pronte a beneficiare nei prossimi anni degli ingenti flussi di cassa che deriveranno dalla messa in funzione del nuovo impianto condiviso che sorgerà proprio nella zona di San Siro.
- Primato continentale: la nuova arena di San Siro, realizzata in sinergia dalle due anime di Milano, sarà la più bella ed efficiente d'Europa.
- Il valore aggiunto della proprietà: il fondo RedBird non agisce da semplice investitore finanziario speculativo, ma mette sul tavolo una specifica e consolidata esperienza internazionale nella costruzione e gestione di impianti sportivi all'avanguardia.
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