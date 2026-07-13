Stadio San Siro venduto a Milan e Inter: cosa ne sarà della "Scala del Calcio"?

In un momento di profonda rivoluzione tecnica sul campo con l'arrivo di Rúben Amorim, il Milan continua a consolidare le proprie fondamenta anche a livello aziendale. A fare il punto sulla salute economica e sulle strategie future del club rossonero è stato il Presidente Paolo Scaroni, intervistato in esclusiva da Affari&Finanza, il celebre inserto settimanale del quotidiano La Repubblica. Il numero uno del club ha tracciato una linea netta tra competitività sportiva e stabilità finanziaria, partendo dal pilastro fondamentale della Champions League.

L'Importanza della Champions League: quanto vale per le casse del Milan

Introiti garantiti : la partecipazione alla Champions League assicura ricavi aggiuntivi stimati tra i 70 e i 130 milioni di euro .

: la partecipazione alla Champions League assicura ricavi aggiuntivi stimati tra i . Peso sul bilancio: questa cifra da sola arriva a valere circa un quarto del fatturato complessivo del club.

Disputare la massima competizione europea non è più soltanto una questione di blasone e prestigio sportivo, ma il motore trainante dell'intero bilancio societario. Scaroni ha spiegato con estrema chiarezza l'impatto economico della coppa dalle grandi orecchie:

"Gestire un club è come scalare due montagne contemporaneamente: quella dei risultati sportivi e quella dei risultati finanziari", ha ammonito saggiamente il Presidente rossonero. "Se perdi il passo su una, lo perdi inevitabilmente anche sull’altra".

Boom dei ricavi commerciali: il Milan stacca Inter e Juventus

Oltre ai diritti televisivi e ai premi UEFA, il bilancio del Milan respira grazie a voci fondamentali come le sponsorizzazioni, la vendita delle licenze, la biglietteria e il match-day. Sotto la gestione RedBird, il club ha fatto registrare una crescita esponenziale nel settore commerciale, raggiungendo quotae conquistando la leadership assoluta in Italia.

Un primato che Scaroni ha voluto sottolineare mettendo a confronto i dati con le storiche rivali della Serie A:

Club Ricavi commerciali (Milioni di €) Gap rispetto al Milan Milan 152 milioni - Inter 142 milioni +10 milioni per il Milan Juventus 115 milioni +37 milioni per il Milan

Questo sorpasso certifica il cambiamento d'epoca nel calcio moderno. "A livello europeo, il settore commerciale pesa ormai per il 43% sui ricavi delle società", ha analizzato Scaroni. "Un modello profondamente cambiato rispetto all’epoca delle grandi proprietà personali. Non siamo più nel mondo di Silvio Berlusconi e Massimo Moratti. Oggi certi aumenti di capitale sarebbero totalmente impossibili".

Il nuovo stadio di San Siro: un progetto d'élite firmato RedBird

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Primato continentale: la nuova arena di San Siro, realizzata in sinergia dalle due anime di Milano, sarà la più bella ed efficiente d'Europa. Il valore aggiunto della proprietà: il fondo RedBird non agisce da semplice investitore finanziario speculativo, ma mette sul tavolo una specifica e consolidata esperienza internazionale nella costruzione e gestione di impianti sportivi all'avanguardia.

La chiave di volta per completare definitivamente il definitivo salto di qualità internazionale resta la questione infrastrutturale. Milan e Inter sono pronte a beneficiare nei prossimi anni degli ingenti flussi di cassa che deriveranno dalla messa in funzione del nuovo impianto condiviso che sorgerà proprio nella zona diScaroni, che segue da vicino il dossier stadio fin dalla stagione 2017-2018, ha espresso un giudizio perentorio sul futuro impianto milanese: