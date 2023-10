Milan, Impallomeni: “Pioli ha sistemato tutto in poco tempo. Su Giroud…”

Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle ultime prestazioni del Milan di Stefano Pioli

Le parole di Stefano Impallomeni sul Milan

"Vale più di tre punti. Non è facile giocare contro il Genoa ora. Questo Milan ci ha intrigato per il suo mercato, Pioli c’ha messo poco a sistemare tutto, dopo il ko nel derby ora è primo. Non gli si può dire nulla. Dopo il duro ko contro l’Inter si è ripreso ed è primo, cosa dirgli? E’ un segnale forte la testa del campionato. E’ un gruppo unito, lo dimostra anche Giroud che va in porta e salva il risultato. Si sta creando un gruppo importante, si divertono, giocano un gran calcio e sono positivi". Gazzetta pesante su Maignan: "Voto 3: sgradevole e allusivo" >>>