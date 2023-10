Genoa-Milan, Gazzetta pesante: “Maignan, voto 3: sgradevole e allusivo”

Il giudizio de 'La Gazzetta dello Sport' su Mike Maignan

"L'uscita pericolosa di Mike Maignan su Ekuban, in Genoa-Milan, poteva creare seri danni all'attaccante rossoblù. Maignan era fuori dall'area per colpire di testa e non si salta così in un contrasto aereo, con un ginocchio alto sulla faccia di un avversario. Espulsione sacrosanta. Alberto Zangrillo, presidente del Genoa e medico, ha parlato di intervento potenzialmente assassino e forse ha esagerato. A nostro parere è stata sgradevole, perché allusiva, la replica di Maignan a Zangrillo via social: 'Spero che tu non debba mai sperimentare ciò di cui mi hai accusato'. Due uscite infelici di Maignan".