Nibali: “Ibrahimovic al Milan fa sempre bene, sa come si vince”

Vincenzo Nibali , icona del ciclismo italiano, è stato ospite a Casa Tennis, appuntamento svoltosi a Torino in occasione delle Nitto ATP Finals. Il campione ha parlato del suo Milan e del possibile ritorno in veste dirigenziale di Zlatan Ibrahimovic .

Nibali ha detto: "Una figura come quella di Ibra fa sempre bene, è forte e potente in ogni cosa e tutti lo rispettano e sanno ascoltare ciò che dice. Ha raggiunto grandi obiettivi e vinto tanto nel corso degli anni, lui sa come si conquistano trofei, non dicendo 'ho vinto', ma spiegando 'So come si vince'".