Calciomercato Milan – Chi è Ouédraogo: ruolo, dati e skills (Video)

La sessione invernale di calciomercato potrebbe essere molto importante per il Milan . I rossoneri dovranno cercare di chiudere molti buchi nella rosa. Il Diavolo, che dovrebbe avere come priorità la difesa e l'attacco, potrebbe anche cercare un colpo in prospettiva centrocampo. Il nome è noto: Assan Ouédraogo , stellina dello Shalke 04 che sarebbe seguito da molte squadre, compresi i rossoneri. Ma chi è Ouédraogo ? Ecco le sue caratteristiche e il video delle sue giocate.

Assan Ouédraogo nasce a Mülheim an der Ruhr in Germania il 9 maggio 2006. Dopo i primi calci tra le fila della squadra della città natale, Ouédraogo è entrato a far parte del settore giovanile dello Schalke 04 nel 2014, alla giovanissima età di 8 anni. Da quel momento non ha più lasciato la squadra tedesca diventando un perno, nonostante sia ancora 17enne, della prima squadra. È figlio d'arte, in quanto suo padre Alassane (ex terzino destro) ha indossato in 62 occasioni la maglia della nazionale del Burkina Faso. Andiamo a vedere le caratteristiche e il valore dell'obiettivo del Milan.