Nicky Hayen, allenatore del Club Brugge, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'DAZN' prima della Supercoppa del Belgio contro l'Union Saint-Gilloise, soffermandosi in modo particolare sul futuro di Ardon Jashari, centrocampista svizzero obiettivo del Milan. Il ragazzo infatti non si sta allenando e non è nemmeno stato convocato per questo incontro, anche perché lui continua a chiedere la cessione e vorrebbe diventare un nuovo calciatore rossonero. Secondo quanto riferito dal tecnico della società belga, tornerà ad allenarsi nella giornata di domani, lunedì 21 luglio. Non solo, perché spiega anche di aver piena fiducia nel club per la gestione di questa situazione complicata. Ecco, dunque, le sue parole in merito.