Milan, Guidi fa chiarezza: “Doué? Lo Strasburgo vorrebbe venderlo …”

Milan, Guidi spiega la situazione Doué: e sulla prestazione con il Liverpool ...

"Mi è piaciuta la gestione del pallone rispetto alla sfida contro l'Arsenal. Con il Liverpool per tutti i 90' ho visto un Milan riuscire a gestire sempre in modo fluido e ad innescare Leao, che ieri era veramente in giornata di grazia. L'ultima Juventus di Allegri, rispetto a questo Milan, non aveva un giocatore come questo Leao. Lo era Chiesa, che poi si è perso. E non è un caso che l'ultima Juve non ha conquistato quello che ha ottenuto la prima. Questo Milan ha giocatori più adatti al suo tipo di calcio. Anche per il Liverpool è stato difficile contenere Leao".