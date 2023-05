Milan, Giroud: “Sono affamato di vittorie, voglio vincere questa Champions”

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport' alla vigilia del match contro l'Inter

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Olivier Giroud ha rilasciato delle dichiarazioni alla vigilia di Milan-Inter. Queste le parole dell'attaccante rossonero.

Sull'atmosfera a Milanello: "So come si preparano certe partite. C'è tanta pressione e voglia di fare bene. Io provo ad essere il più naturale possibile. E' un grande evento, proviamo a non pensarci e a stemperare la tensione. Non pensiamo troppo all'importanza di questa partita, giochiamo liberi di testa e cercando di fare la miglior partita possibile".

Sulla sua voglia di vincere: "Io sono sempre affamato di vittorie. Voglio spingere sempre e dare il mio meglio. Sono molto competitivo, la determinazione è sempre la stessa. Il Milan ha una storia speciale in Champions, vogliamo vincere qualcosa quest'anno. Parlando con i ragazzi, abbiamo visto che da 10 anni ho sempre giocato una finale, speriamo sia così anche stavolta".

Sull'Inter: "In passato sono stato vicino a firmare con l'Inter, ma poi il destino e Dio mi hanno voluto al Milan. Al primo anno abbiamo vinto lo scudetto, quest'anno siamo in semifinale di Champions. Non potevo sognare di meglio, anzi sì: vincere questa Champions".

Su Leao: "Lui sa quanto è importante per la squadra. Deve fare però le cose giuste, se non ha sensazioni positive meglio fermarsi e aspettare una settimana in più. Rafa ha qualità uniche nella nostra squadra, spero che possa tornare presto in campo. Siamo comunque una grande squadra anche senza Leao, lo abbiamo visto contro la Lazio, abbiamo gestito bene la partita. Ovviamente è meglio giocare con Leao, ma se non ci sarà cercheremo comunque di fare una grande partita".

Sulla semifinale: "Dobbiamo giocare come all'andata in campionato, con aggressività, determinazione e dare il 110%. Queste partite si vincono anche con la testa. Le qualità per fare bene le abbiamo".

Sul percorso in Champions: "Quando sono arrivato qui l'idea non era di andare in semifinale di Champions, ma di tornare in Champions e fare un bel percorso. Arrivare fino in semifinale è tanta roba. L'anno scorso abbiamo vinto lo scudetto, non potevo sperare di meglio quando ho firmato per il Milan. Ma non è ancora finita, dobbiamo restare uniti per fare ancora grandi cose".

Sul motto della squadra: "Crederci sempre è una frase importante per me, vuol dire tante cose. Non importa cosa succederà, dobbiamo crederci sempre. Volevo dire fino alla fine, ma meglio sempre, fino alla fine lo dice un'altra squadra (ride, ndr)".