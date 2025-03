Milan, Giménez: “Non sono ancora al mio livello. C’è pressione, ma …”

Santiago Giménez, attaccante del Milan, ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva al 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Sulla Serie A campionato tosto per gli attaccanti per via di tattica e difese, Giménez ha risposto quanto segue: «I cambiamenti sono sempre un po’ complicati. Non sono ancora al mio livello. Ma sto crescendo, sto imparando a conoscere gli avversari, le squadre. Qui c’è grande pressione. Ed è bellissimo. So di potercela fare. Anche grazie alla mano di Diòs». LEGGI ANCHE: Tonali incanta l’Europa: il Barcellona lo studia, il Milan sogna il ritorno