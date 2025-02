Milan, Galli spiazza: “Il problema è gestire Camarda. È evidente che …”

Sul premio ricevuto: "Appartengo ad un’altra generazione del calcio e sono legato a quegli anni che per me restano i migliori. Io ho avuto la fortuna di viverli, ma bisogna comunque guardare avanti, non indietro... E i nostri ragazzi devono fare i conti con i 'social' che noi non avevamo e che offre una visione diversa del mondo, anche quello del pallone. Un premio bello e inaspettato. Il titolo è abbastanza forte ma vuol far capire che noi ex giocatori pensiamo di avere tutte le competenze che però non sono cristallizzate ma vanno sempre rinnovate... Soprattutto nei rapporti con i giovani, perché ogni ragazzo ha un proprio valore e ci sono genitori e società che creano troppe aspettative". LEGGI ANCHE: Milan, dopo la rivoluzione c'è bisogno di continuità. E dal mercato estivo... >>>