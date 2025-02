Milan, Gabbia 'rimpiange' l'addio di Calabria: e sul gol nel derby ...

"Al Milan ci sono tanti stranieri ma si sono integrati bene. Chiaramente l’assenza di un calciatore come Davide Calabria nello spogliatoio si fa sentire perché il legame d’amicizia è forte. Come faccio a fare tanti gol di testa? Beh non sono tantissimi, però quello segnato nel derby è stato bello e importante. Comunque è tutto frutto del lavoro che si fa in allenamento. Ai giovani e ai giovanissimi dico sempre di ascoltare gli allenatori e di prendere come riferimento gli esempi giusti".