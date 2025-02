Milan, Gabbia: “Non soddisfatti dalla stagione. Theo si è scusato ma…”

Perché questi alti e bassi continui? "Sappiamo che la nostra stagione non ci può far essere soddisfatti, ci sono state partite buone ma senza quella continuità necessaria. Però le cose che ci siamo detti è giusto che restino tra noi e nello spogliatoio. Ora concludiamo la stagione nella maniera più giusta".

Theo Hernandez si è scusato? "Assolutamente sì, subito il giorno dopo la partita ha chiesto scusa al gruppo. Ma dal mio punto di vista non doveva nemmeno farlo, lo conosco da anni e so quanto ci tiene alla maglia e al mondo Milan. Ovvio, non era contento ed era giù di morale, ma è un nostro campione, un patrimonio che ha avuto una serata storta ma ci ha dato punti e trofei. Tutto l'appoggio: ha sbagliato, ma ha il Milan nel cuore e lo dimostrerà".