Milan, Fuser: “Leao va ‘bastonato’. Ha troppe pause e deve capire …”

Su Vlahovic e Leao: "Non lo so. Per me sono fortissimi entrambi. Leao è bravo ma ha bisogno di essere 'bastonato' se vuole diventare un grande, deve capire che deve migliorare, ha troppe pause in una partita. Ha delle qualità che non vedo in tanti. Oggi è difficile gestire un calciatore, tra social e tanto altro. Non è come ai miei tempi in cui tutte queste cose non c'erano. Vlahovic poi non è stato mai messo nelle condizioni giuste, questo va sottolineato".