Milan, Pellegatti: 'Theo e Leao? Ecco chi deve decidere. Se i bilanci...'

"Per molti la colpa di questa stagione è da additare alla società e alla proprietà". Così Carlo Pellegatti , tifoso rossonero, ha parlato nel suo video su 'YouTube' delle voci intorno al Milan . Paratici , futuro della squadra e non solo. Ecco il suo parere.

Pellegatti continua: "Si parla sempre di Theo Hernandez, Leao e Maignan via. Deve arrivare un direttore sportivo che, con il nuovo allenatore, decideranno loro e solo loro. Se non fosse così, e decidessero i bilanci e i conti, le cose sarebbero penalizzanti per il Milan. Io resto molto cauto su Paratici. Se la società non intervenire c'è da preoccuparsi e anche molto, ormai non ci sono reazioni. Gimenez? Un gol del Milan poteva cambiare la partita". Questo il parere di Carlo Pellegatti.