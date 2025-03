Milan, Pellegatti: "Leao out? L'unico felice è l'allenatore avversario". Poi il dubbio su Ibra

Sulle parole di Zlatan Ibrahimovic: "Ieri ha parlato Zlatan Ibrahimovic. Al di là di quello che ha avuto non dobbiamo dimenticare la mancanza di unione sul DS come abbiamo spesso ipotizzato. Siamo tutti contenti di un Milan unito, in cui tutti remano dalla stessa parte, stando a quello che dice. Adesso però osserviamo e attendiamo. Fosse così nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, le decisioni epocali devono prenderle in comune, anche quella del DS. Sta di fatto che negli incontri con Paratici, Tare e Manna non c'era Ibrahimovic, forse perché malato. Adesso vediamo e speriamo che le riunioni e gli incontri siano fatti insieme. Mi sembra la migliore dimostrazione delle veridicità delle sue parole".