Milan-Feyenoord, van Hooijdonck: "Quell'idiota di Theo ci ha aiutato"

Pierre van Hooijdonck: "Un'altra serata europea pazzesca. Un Feyenoord malconcio, con così tanti infortuni e ancora sotto per 1-0 dopo mezzo minuto... Poi all'improvviso arriva quell'idiota di Theo Hernández ad aiutarci. A quel punto la squadra si troverà a dover affrontare dieci contro undici. Di solito si vince più spesso di quanto si perde. Alla fine, arriva il lasciapassare su misura. Carranza colpisce di testa in modo strepitoso. Un risultato senza precedenti. È fantastico. Anche per tutto il club. Nessuno si aspettava questo in un periodo così turbolento per l'Europa. Nessuno".