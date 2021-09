Milan femminile, Ganz: “Una battaglia vinta meritatamente, sono felice”

Maurizio Ganz, allenatore del Milan femminile, ha analizzato il match vinto dalle rossonere contro la Sampdoria: ecco le sue parole

Sulla vittoria : "Un campo difficile, lo conosco molto bene perché nel 1984/85 ci giocavo con gli Allievi Regionali. La palla non esce mai, un campo difficile, una battaglia dal primo all’ultimo minuto, ma una battaglia vinta meritatamente. Abbiamo creato occasioni, costruito tanto, vero che dietro abbiamo avuto fortuna in 2-3 occasioni però abbiamo più creato che subito".

Sulla squadra: "La nostra squadra deve giocare a calcio, meno lanci lunghi facciamo, se non verso la porta avversaria, e meglio è. Palla a terra siamo bravi, abbiamo una tecnica assoluta per mettere in difficoltà le altre squadre".