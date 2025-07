Milan, Donadoni: “Modric è un nome di lusso. Sullo Scudetto …”

Roberto Donadoni, ex giocatore del Milan, ha parlato dei rossoneri, di Luka Modric, di Allegri e non solo. Ecco le sue parole

"La stagione appena chiusa è stata sicuramente difficile, ma sarà utile per capire su cosa lavorare". Roberto Donadoni, ex giocatore del Milan, ha parlato dei rossoneri, di Luka Modric, di Allegri e non solo a margine del FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Treviso. Ecco le sue parole riportate dal sito de 'Il Corriere dello Sport': "Allegri? Conosce l’ambiente e sa come muoversi tra aspettative e pressioni".