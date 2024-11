Cassano: “Hanno rotto i co**ioni a Maldini, ma De Ketelaere è un fenomeno”

Nel solito appuntamento con 'Viva El Football', programma sul calcio che va in onda su YouTube, Antonio Cassano , uno degli host con Adani e Ventola , ha parlato di Charles De Ketelaere . L'attaccante dell'Atalanta è stato il protagonista della larga vittoria in Champions League contro lo Young Boys , segnando due gol e servendo tre assist. L'ex numero 99 del Milan ha elogiato il lavoro di Gasperini, parlando anche di Maldini e attaccando, come al solito, Rafael Leao . Ecco il suo pensiero.

Cassano: "Leao? Meglio come rapper. De Ketelaere un fenomeno. E Maldini..."

"C'è stato un ragazzo che è stato deriso da tutta Italia e hanno rotto i co**ioni a Paolo Maldini perché non l'avrebbe dovuto prendere al Milan. De Ketelaere ha segnato 2 gol e tre assist. E' stato decisivo in 5 occasioni da gol. Lui è un fenomeno con il plus di Gasperini. La stampa italiana dovrebbe iniziare a parlare dell'Atalanta che è il nostro riferimento in Italia e nel Mondo e dei suoi giocatori, invece di Leao che fa la prima partita di me**a, la seconda e la terza pure. Fa molto meglio il rapper del calciatore". LEGGI ANCHE: Milan-Empoli, probabili formazioni: Fonseca cambia in attacco? Gioca...