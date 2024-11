Milan, Cassano: “Leao è una pippa. Non è buono. E’ inutile. E su Theo…”

Milan, Cassano: bordata contro Leao e Theo! Su Fonseca e lo Scudetto...

"Milan-Juventus è stata una partita di m…a, una roba brutta da vedere, a dir poco fatiscente. Io estremizzo ma non credo di farlo più di tanto. Quella gara l'hanno vista in tutto il mondo e secondo me si sono chiesti: questo è il campionato italiano? E hanno cambiato canale. Quel Milan non era da Fonseca. Perché mettere Leao e adeguare il resto della squadra a lui? Non sa raccordare in mezzo tenendo conto dei movimenti di Morata, non sa attaccare la profondità, non sa giocare spalle alla porta né da seconda punta… per me è una pippa, non è buono e continua a non piacermi. Tutto il mondo sa chi è: ne fa un paio decenti, viene esaltato poi per 14-15 partite non la prende mai. È inutile".