Milan, Pedullà: “No Conte? Paghi le conseguenze”. Batosta sulla dirigenza

"Conte non l'hai voluto peggio per te. Era un discorso che andava fatto col senno del prima non del poi. Ora paghi le conseguenze. Conte entra nella testa dei calciatori, ti porta due posizioni in più. Il primo anno rigenera i calciatori, li ricrea. Il Milan ha dormito e ha perso una grande occasione. L'organico rossonero in mano a Conte lo vedrei molto competitivo. Questo con tutto il rispetto di Fonseca. Quella del Napoli contro il Milan è stata la classica partita di Conte. Deve giocare il calcio per fare punti ora. Per due anni è un giochino fantastico. Conte fa tutto a Napoli, il manager, ha le chiavi di tutto. Al Milan ci sono manager che si sentono i più bravi di tutti, che non avrebbero mai dato 8 milioni più bonus a Conte. Dopo la partita ha tirato un gancio importante a Fonseca in conferenza (LEGGI QUI)".