Milan, Fonseca: confronto con Ibrahimovic. I candidati per la panchina…

Milan, Fonseca confermato? Confronto con Ibrahimovic: una priorità

Come riportato da Calciomercato.com, ci sarebbe stato un confronto a San Siro tra Fonseca, Ibrahimovic, Moncada e Furlani dopo la sconfitta contro il Napoli. Ci sarebbe ancora fiducia da parte della dirigenza rossonera nel lavoro del portoghese, ma non sarebbe a tempo indeterminato. Una possibile data fondamentale potrebbe essere dopo la partita col Cagliari, ovvero l'ultima prima della sosta di novembre. Da lì si farà il punto della situazione: continuare con Fonseca o cercare un altro allenatore. La priorità assoluta è compattare il gurppo, con il recupero di Leao in cima alla lista. Tra i nomi per il possibile post Fonseca ci sarebbero i soliti: Sarri, Allegri, Tudor e Terzic sempre in attesa di una chiamata. La prima idea del Milan, si legge, sarebbe quella di continuare comunque con Fonseca.