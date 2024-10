Se salta il portoghese, Allegri in pole. Poi altri due candidati

La partita di sabato sera contro il Monza sarà importante per il Milan e per Fonseca. In caso di esonero del portoghese, i possibili sostituti per Repubblica sarebbero Massimiliano Allegri, al momento in pole position, Edin Terzic e Igor Tudor. Da capire chi avrà l'ultima parola in merito: il lontano Gerry Cardinale, il presente ad intermittenza Zlatan Ibrahimović, l'amministratore delegato Giorgio Furlani o il direttore tecnico Geoffrey Moncada?