Jović in panchina. In difesa Tomori per Thiaw?

Tornerà disponibile anche Luka Jović, che ha saltato gli ultimi incontri di campionato per via di una fastidiosa pubalgia, mentre bisognerà attendere ancora per rivedere in campo Tammy Abraham. Torneranno, poi, in campo da titolari in Monza-Milan di dopodomani Theo Hernández e Tijjani Reijnders, che hanno scontato il turno di squalifica. Non ce la farà, invece, Matteo Gabbia, alle prese con problemi al polpaccio: Fikayo Tomori si candida per giocare al posto di Malick Thiaw (probabile) o di Strahinja Pavlović.