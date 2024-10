Terracciano, Tomori e l'incertezza della difesa — Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, dall'altro lato abbiamo Filippo Terracciano, che ha ricoperto il ruolo di vice Theo. Ha avuto prestazioni alquanto deludenti, con una media di 5,5 senza nemmeno una sufficienza in campionato. Le aspettative variano da giocatore a giocatore ovviamente; Fikayo Tomori, ad esempio, doveva essere un pilastro della difesa ma ha spesso contribuito al rendimento incostante della retroguardia, commettendo errori evidenti, come nel secondo gol della Fiorentina. Con una media di 5,66, è superato solo da Malick Thiaw, che però ha giocato soltanto 4 partite.

Emerson Royal: un acquisto discutibile — Emerson Royal, tra gli acquisti più discussi del calciomercato estivo, ha una media di 5,44 e ha superato il 6 solo nel derby (6,5), mentre ha ottenuto solo alcune sufficienze contro Venezia e Lecce. E' stato acquistato dal Tottenham per 14 milioni per sostituire il capitano Davide Calabria, che ha giocato solo 2 partite in campionato, ma ha deluso anche lui, con un 5 contro il Torino e un 4 contro il Parma. Tuttavia, avrà l'occasione di migliorare le sue statistiche già contro il Monza, avendo recuperato dall'infortunio.

Infine, parlando di centrocampisti, spunta anche il nome di Ruben Loftus-Cheek, che non sta incidendo come nella scorsa stagione, con una media voti di 5,72, senza gol ne assist.