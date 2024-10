Milan-Napoli, Conte: “Fonseca aveva trovato una base più solida di me”

Se la vittoria cambia il senso della stagione: "Il discorso del cartello "lavori in corso" c'è e ci rimarrà, anche perché ribadisco che il Napoli, come anche il Milan, ha cambiato allenatore. Quindi ha iniziato un nuovo percorso. La differenza tra noi è che il Milan è arrivato in zona Champions, dandoci 22 punti. Però penso che anche da loro ci sia scritto "lavori in corso", anche se le basi sono diverse, perché penso che Fonseca abbia trovato basi più solide. I lavori in corso ci sono e ci saranno. Però dobbiamo abbreviare questo periodo di costruzione. Ogni squadra a inizio anno si pone degli obiettivi, in base a come ha finito la stagione, al mercato fatto e ai giocatori persi o meno. In base a quello poi ognuno si pone un obiettivo. Il nostro è tornare in Europa, visto che dopo 14 anni non ci siamo e questa piazza non se lo merita. Vogliamo tornarci dalla porta principali, ma dobbiamo stare attenti perché tanti vogliono rubarci l'idea e ci sono cinque o sei squadre. Non cambia nulla, sono altri 3 punti. Abbiamo fatto 25 punti e penso che nessuno se lo aspettasse dopo l'anno scorso. Dobbiamo essere orgogliosi, ma dobbiamo sapere che verranno momenti negativi, in cui comunque abbiamo messo fieno in cascina".