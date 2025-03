Milan, Conceicao si espone su obiettivi e Gimenez: ecco tutte le verità a 'DAZN'

"I ragazzi sono stati tutti bene, abbiamo Musah che non può giocare che è squalificato ma tutti gli altri sono a disposizione. Sono contento per questo e anche per le ultime settimane che abbiamo potuto lavorare in modo diverso. Siamo pronti per questa partita. Andiamo a Napoli per vincere, come tutte le altre partite, una squadra come il Milan non può pensare ad altro, deve lavorare sempre e preparare le partite per vincere. Big match? Non pensiamo al passato, la fiducia viene dal lavoro che si fa in settimana non dalle partite passate. I giocatori sono stati bravissimi anche nella comunicazione che hanno fatto quando erano in Nazionale, come si sono allenati, i viaggi, quello mi dà fiducia".