Milan, Conceicao scherza sul ritorno di Ibrahimovic: “Non può giocare domani”

Napoli-Milan, 30^ giornata della Serie A 2024-25. La squadra di Sergio Conceicao non deve più sbagliare: il quarto posto dista 6 punti, ma il Diavolo è al momento solamente nono. Bisognerà, praticamente, soltanto vincere. Per il Milan una settimana delicata: dopo i partenopei ci sarà la semifinale di Coppa Italia contro l'Inter e poi la Fiorentina in Serie A. Alla vigilia della sfida contro il Napoli ha parlato Sergio Conceicao in conferenza stampa. Ecco le sue parole su Zlatan Ibrahimovic e il suo ritorno a Milanello.