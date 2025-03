"Zlatan Ibrahimovic è tornato a Milanello dopo tre settimane di assenza, in parte giustificata da una feroce influenza che l’ha tenuto a letto e in parte spiegata anche dalla necessità di chiarimenti con il suo riferimento in RedBird, Gerry Cardinale". Così Franco Ordine , giornalista che spesso parla del Milan, ha parlato di Ibrahimovic a Milanello e non solo. Ecco il suo pensiero a 'Il Corriere dello Sport': "Zlatan ha trascurato tra l’altro l’elementare esigenza di convocare a Londra due-tre candidati all’incarico di ds ma senza coinvolgere Giorgio Furlani che è l’ad del Milan, ha potere di firma (di ogni contratto) ed è quindi il capo azienda riconosciuto. Sono gli incidenti di percorso che capitano a chi non è ancora esperto del nuovo mestiere".

Milan, Ordine: "Conceicao? Occhio alla clamorosa conferma. Ibrahimovic ha trascurato..."

Ordine continua parlando anche di Furlani e Conceicao: "In qualche modo è un segnale del ritorno a occuparsi del Milan in vista di scelte sempre più impegnative che riguardano il futuro, a cominciare da quella del ds. Il giorno prima è passato da Milanello Furlani per far sapere al tecnico che le indiscrezioni sul prossimo inquilino della panchina sono la conferma che nessuna decisione è stata presa. E anzi: le 11 sfide a disposizione (9 di campionato più le due semifinali di coppa Italia) possono incrementare le possibilità di guadagnarsi una clamorosa conferma. Ultima raccomandazione: Ibrahimovic ha molto patito la valanga di critiche che gli sono piovute in quest'ultimo periodo. Deve abituarsi al nuovo ruolo".