"Credo almeno come orientamento di scelte. Per il ds sarà una scelta di uno in grado di lavorare da subito". Così Franco Ordine, giornalista che spesso parla del Milan, ha detto la sua sul momento dei rossoneri a TMW Radio durante Maracanà. Ecco le sue parole: "Paratici? L'unico problema è la squalifica. Bisognerà sciogliere poi il nodo Ibrahimovic, per capire come si inserisce in questo nuovo assetto dirigenziale e poi procedere con i rinnovi di contratto".