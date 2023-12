Milan, il fratello di Bennacer: “Ismaël una persona semplice, gli piace…”

Ismaël Bennacer, numero 4 rossonero, è tornato in campo dopo l'infortunio nella partita di sabato scorso Milan-Frosinone. L'algerino mancava dal terreno di gioco dalla semifinale di andata di Champions League della scorsa stagione disputata contro l'Inter. Acquistato dall'Empoli nell'estate del 2019, con il Milan è arrivato a quota 146 presenze arricchite da 6 gol e 9 assist. In Champions League è fermo a 16 gare, l'ultima nella semifinale citata in precedenza. Nel prossimo turno a Newcastle potrebbe fare il suo debutto europeo stagionale. LEGGI ANCHE: Milan, senti Bennacer: "Scudetto e Champions, ci crediamo ancora" >>>