L'ex calciatore Federico Balzaretti ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultima puntata di 'Elastici', trasmissione in onda ogni martedì sul canale 'YouTube' di 'Cronache di Spogliatoio', soffermandosi in modo particolare su Milan - Feyenoord e sull'espulsione di Theo Hernandez . Il rosso al francese, a suo dire, ha spento tutto l'ambiente, che non è più riuscito a riprendersi. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Milan, Balzaretti pungola Theo Hernandez: e poi spiazza sulla reazione rossonera

"Ragazzi ricordiamoci che ci sono delle cose nel calcio che hanno un valore infinito. La forza di una squadra è la capacità di saper capire la partita, quando il tuo piano gara funziona, quando devo cambiarlo. Quando mai la partita ti si incanala sempre bene? Quasi mai. Bisogna riuscire a ribaltarla emotivamente. Mi aspettavo che il Milan avesse più occasioni di quante ne ha create, anche in 10 contro 11. L'episodio di Theo ha spento tutti, la squadra, l'allenatore e lo stadio. Peggio il primo fallo del secondo, non c'era bisogno di essere nervoso in quel momento. Adesso non ha il valore di qualche anno fa, ma mantiene un certo valore. Quella che è arrivata dal Como era buona".