Milan, Baiocchini: “Pulisic straordinario anche nella stagione più nera”

Il giornalista Manuele Baiocchini ha rilasciato alcune dichiarazioni in collegamento con 'Sky Sport', soffermandosi in modo particolare sulla straordinaria stagione di Christian Pulisic con il Milan. La voce della storica emittente, infatti, ha fatto notare come lo statunitense abbia segnat0 14 gol e messo a segno 9 assist in un'annata complessivamente negativa per la sua squadra.