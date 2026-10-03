La gestione dell'attacco rappresenta uno dei temi più dibattuti nel nuovo assetto tattico del Milan di Rúben Amorim. Sia che si affidi al collaudato 3-4-2-1 o al 4-2-3-1 su cui l'ex allenatore di Sporting Lisbona e Manchester United sta lavorando a Milanello, la certezza strutturale rimane la presenza di un solo riferimento offensivo centrale. Per occupare quel ruolo, durante l'ultimo calciomercato estivo la dirigenza di via Aldo Rossi ha investito la cifra monstre di 74 milioni di euro più bonus per strappare Gonçalo Ramos al PSG. L'impatto realizzativo del portoghese in Serie A e in Europa League è stato finora al di sotto delle aspettative, aprendo un dibattito sulle rotazioni che coinvolge direttamente anche il giovane Francesco Camarda.

Il digiuno di Gonçalo Ramos e lo spazio ridotto per Camarda

Calciatore Presenze Totali Minuti in Serie A Gol Stagionali Gonçalo Ramos 6 (Serie A + UEL) Titolare fisso 1 (contro il Venezia) Francesco Camarda 2 (solo Serie A) 8 minuti complessivi 0

I numeri stagionali certificano le difficoltà incontrate finora dai due centravanti nel trovare la via della rete con continuità all'interno dei nuovi schemi offensivi. La società ha scelto scientemente di non acquistare un vice-Ramos d'esperienza sul mercato, promuovendo come seconda scelta il classe 2008 Camarda, rientrato dal prestito al Lecce condizionato da un brutto infortunio alla spalla. Di seguito viene proposto lo specchio statistico attuale dei due attaccanti rossoneri:

Il baby talento rossonero ha racimolato appena scampoli di partita, subentrando a Ramos nei finali delle sfide contro Lazio (5') e Lecce (3'), rendendo impossibile qualsiasi tentativo di incidere o di trovare la conclusione verso lo specchio della porta.

La risposta di Amorim a Sky: "Ramos dimostra il suo valore, serve un lavoro di squadra"

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Proprio la produzione offensiva dei suoi centravanti è stata l'oggetto di una profonda riflessione da parte di Rúben Amorim nella sua recenteconcessa a Sky Sport Insider. Il tecnico portoghese ha preso apertamente le difese dei suoi attaccanti, allargando la responsabilità della finalizzazione a tutto il collettivo rossonero."Dobbiamo migliorare come squadra per creare più occasioni, ma non è un discorso che riguarda solo Camarda e Gonçalo. Non faccio differenze tra i giocatori, non importa l'età o il minutaggio", ha spiegato con fermezza l'allenatore a Sky. Amorim ha poi sottolineato i segnali positivi lanciati dal suo connazionale: "Ramos, se guardate ogni partita con attenzione, ha già avuto situazioni interessanti, e anche in Nazionale sta facendo bene: l'ultimo gol contro la Danimarca ha deciso la partita. Sta dimostrando il suo valore. La mia preoccupazione principale è creare più occasioni per tutti i miei giocatori: per Christian Pulisic, per Camarda, per Alphadjo Cisse. È un lavoro di squadra".