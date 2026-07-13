La notizia degli ultimi giorni continua a far rumore. La FIGC ha ufficializzato la nuova coppia al comando della nazionale italiana: Paolo Maldini, ex capitano storico del Milan nel ruolo di direttore tecnico e presidente del club Italia, e Leonardo, che ricopre le vesti di advisor. Un binomio storico che si ricompone per rilanciare quello che è il calcio azzurro.

Milan, senti Ambrosini: "Maldini in Nazionale? Sono emozionato"

Tra i commenti più attesi c'è sicuramente quello di chi con loro ha condiviso molte battaglie sul campo. Intervenuto ai microfoni di DAZN, l'ex che centrocampista delnon ha nascosto la propria sorpresa e la propria emozione davanti a questo ritorno magico.

Ambrosini ha voluto analizzare la scelta dei suoi ex compagni di squadra, sottolineando come la chiave di volta per il loro si sia stata senza dubbio l'autonomia decisionale offerta dai vertici della FIGC:

“Sono un po’ stupito. Non pensavo che sarebbero riusciti a convincerli. Evidentemente gli hanno dato garanzie di libertà. Paolo aveva bisogna di avere campo libero. Io onestamente sono emozionato”

Aldilà dell'aspetto dirigenziale, l'arrivo della coppia Maldini-Leonardo porta con sé tanto carisma e credibilità internazionale, elemento di cui la nazionale ad oggi aveva un'estremo bisogno. Lo stesso Ambrosini infatti, si è dichiarato molto emozionato per questa scelta. Grazie a questa mossa, la Nazionale non acquista solo due dirigenti di livello, ma si affida a due figure di spessore che sanno esattamente come si vince come si gestisce la questione dei grandi palcoscenici.