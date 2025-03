Milan, Altafini tuona: “Leao non è un brocco, è il top player. Conceicao …”

Sull'utilizzare Leao a gara in corso, come accadeva nel passato con lui: «Il paragone con me non c’entra nulla, anche perché io avevo una certa età quando militavo alla Juventus. Prima di allora ho sempre giocato titolare. Leao mica è un brocco che deve entrare in campo negli ultimi minuti. Quelli bravi vanno in campo subito dal primo minuto. Anzi le dico di più: Rafa è il top player della squadra e come tutti i grandi giocatori deve giocare sempre titolare. Non ho dubbi, anche perché il portoghese è quello che la fa differenza …».