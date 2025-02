Sulla stagione: "Ci saranno sempre alti e bassi, si tratta di come li superiamo. Volevamo essere in una grande competizione come la Champions League, ma a volte si vince e a volte si perde. Questa è una di quelle occasioni in cui dobbiamo imparare e diventare più forti come squadra. Abbiamo la possibilità di vincere un altro trofeo, e stiamo lottando per riuscirci ogni volta che possiamo. È stata una vera e propria montagna russa, ma siamo ancora qui, siamo pronti a combattere e siamo il Milan, quindi dovremmo voler vincere ogni trofeo".