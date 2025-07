Mauro netto sul Milan: “Ci metto la firma!”. E su Allegri …

Massimo Mauro , ex calciatore, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista sulle colonne del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', soffermandosi anche sul Milan di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Mauro: "Milan, con Allegri meno gol. E sarai tra le prima 4, metto la firma!"

Sulla griglia Scudetto: "Napoli al primo posto, perché ha vinto e perché si è rinforzato. La permanenza di Conte è straordinaria, ma sarà bellissimo seguire due personalità come la sua e quella di De Laurentiis. L’Inter è una corazzata, il Milan prenderà molti meno gol con Allegri e farà quelli che servono per stare tra le prime quattro, ci metto la firma. La Juve deve stare assolutamente tra le prime quattro e lottare per lo scudetto. Deve tornare a essere competitiva per quello".