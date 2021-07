Marianella: “Giroud al Milan è un colpaccio straordinario” | News

Massimo Marianella, noto giornalista e telecronista, ha detto la sua sul trasferimento al Milan dell'attaccante francese Olivier Giroud

Intervenuto nel corso di 'Calciomercato - L'originale' su Sky, Massimo Marianella ha commentato il trasferimento al Milan di Olivier Giroud. Queste le parole del giornalista sull'attaccante francese. "È un grande acquisto, non paragonabile a quello di Mandzukic dello scorso anno. Giroud è ancora uno straordinario attaccante di livello mondiale. Il Milan, anche per la cifra con cui lo prende, fa un colpaccio straordinario. Credo che sia uno da 15-20 gol in questa stagione. È uno che caratterialmente se per due-tre partite va in panchina non ha mai creato nessun problema. Solo Henry ha segnato di più di lui in nazionale. È un giocatore ancora di altissimo livello che secondo me in Italia può fare 15-20 gol a stagione e può fare la differenza nel Milan. Può permettere ai due attaccanti esterni, Rebic e Leao, di giocare nella loro posizione, a volte può anche giocare con Ibrahimovic, sarà di sicuro un grande fattore". Luis Alberto, Brahim Diaz e non solo: ecco tutte le novità di mercato del Milan.