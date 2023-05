Marchegiani: “Milan e Inter? Lottare per la Champions toglie energie”

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Luca Marchegiani ha parlato in vista del derby in Champions League tra Milan e Inter: "Avere due obiettivi, o tre addirittura, ti dà la possibilità di affrontare le partite come una tappa e non come un'ultima spiaggia. Lottare per la Champions ti toglie energie ma ti dà anche quello sprint per affrontare le partite in maniera un po' più libera".