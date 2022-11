Maldini: “Napoli? E’ tutto nelle loro mani, ma il campionato è ancora lungo”

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Paolo Maldini ha parlato della sfida scudetto con il Napoli che, inevitabilmente, riporta ai ricordi delle grandi sfide del passato. Queste le sue dichiarazioni: "Lo ricordo bene, erano anni bellissimi per il calcio italiano. Avevamo una grandissima squadra, loro avevano Maradona e altri grandissimi campioni. Per noi è stato l’inizio di 25 anni di successi e adesso ci potrà essere questo scontro. Loro hanno messo in ombra tutto quello che hanno fatto le altre squadre perché noi avendo solamente due punti in meno dell’anno scorso e passato comunque il girone di Champions League ci troviamo ad avere 8 punti di distacco con una squadra che ha fatto sinceramente una prima parte di stagione incredibile. Grande merito a loro, sappiamo che non possiamo mollare. Ci saremo fino alla fine e vedremo: tutto è nelle loro mani e questo è un grande vantaggio, ma il campionato è molto lungo". Maldini: "Rinnovo Leao? Non è stato possibile prima del Mondiale"