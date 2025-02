Luiso: “Milan, contro il Feyenoord un suicidio sportivo. Ma era partito …”

Sugli attaccanti di Serie A: "Da Retegui mi aspettavo potesse fare una stagione del genere. Dobbiamo ringraziare Roberto Mancini che ci ha visto lungo, convocandolo in Nazionale e favorendo il suo arrivo in Serie A. Si tratta di un centravanti che in Italia mancava, uno che paragono a Bobo Vieri o Filippo Inzaghi. Ad oggi penso sia l'attaccante italiano più forte. Kean si vedeva fosse un giovane talentuoso, in trampolino di lancio. Non ci dimentichiamo che anni fa, da giovanissimo, è andato in doppia cifra al PSG e anche alla Juventus ha fatto diversi gol. Aveva bisogno di chi credeva nelle sue qualità e a Firenze ha trovato la dimensione ideale. Retegui-Kean potrebbe essere una buona coppia per la nostra Nazionale, hanno caratteristiche diverse e possono completarsi a vicenda". LEGGI ANCHE: Milan-Lazio, le probabili formazioni: Conceicao fa fuori un suo pupillo >>>