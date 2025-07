Virgil van Dijk, difensore dei Reds, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa al termine della sfida tra Liverpool e Milan, valevole come seconda amichevole dei rossoneri nella Pre-Season Tour 2025 e terminata 2-4 in favore degli uomini di Massimiliano Allegri. Il difensore olandese ha sottolineato come a nessuno piaccia perdere una partita, spiegando come sia stato allo stesso tempo incredibile giocare dopo il duro lavoro svolto nel precampionato. Inoltre si è accodato al suo allenatore Arne Slot in merito alle dichiarazioni sugli aspetti da migliorare in vista delle prossime uscite. Ecco, dunque, le sue parole.