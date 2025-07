Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Interesse per Kubo”. Fissato il prezzo

Le ultime notizie in merito le hanno fornite i colleghi di 'fichajes.net', portale spagnolo specializzato sul calciomercato. Secondo quanto riportato il Milan sarebbe effettivamente interessato a Takefusa Kubo, il cui futuro è particolarmente incerto. Come detto la Real Sociedad non sarebbe intenzionata a cederlo facilmente e avrebbe fissato il prezzo a 40 milioni di euro. Il nipponico, si legge, non sarebbe comunque la priorità assoluta del Diavolo, che in primis vorrebbe chiudere per un attaccante centrale da affiancare a Santiago Gimenez.